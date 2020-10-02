В «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил НСН, что российские пенсионеры не живут, а доживают.

«Исследование точно отображают реальность российскую. Пенсионеры уже залезли в свои гробовые, назовем их так, потому что у многих и не было никаких накоплений. Пенсии не соответствуют прожиточному минимуму. Как я иногда говорю, в потребительской корзине у наших пенсионеров: хлеб, хлеб, хлеб. И если в других странах в потребкорзину включены и театры, и траты на бензин, и путешествия, то у нас только продукты. А еще существуют медицинские потребности, и лекарства», - констатировал он.

«Я спрашиваю в селах у пенсионеров, если заболеете, то куда пойдете? Отвечают, что если чуть приболели, то в амбулаторию. Продолжаю спрашивать, что будет, если тяжело заболеете. Они рукой на кладбище указывают и говорят, что это – лучшая лечебница», - подчеркнул Широков.

При этом, по прогнозу специалистов, 2020-й год усугубит положение пенсионеров. Финансовую стабильность во всем мире «подкосила» пандемия COVID-19. Но даже в этой кризисной ситуации выход есть, считает представитель «Партии пенсионеров».

«У нас есть совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI-го века. Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше», - предложил вариант решения проблемы Широков.

Он добавил, что это предложение было озвучено властям, но идея отклика не нашла.

Сейчас правительство РФ обсуждает продление «заморозки» накопительной части пенсии еще на год – до 2023-го. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

