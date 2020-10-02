В «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» в интервью НСН рассказал, как избавить пожилых россиян от нищеты.
Исследование одного из крупнейших банков французских банков назвало лучшие страны мира для жизни пенсионеров. При составлении рейтинга аналитики исходили из уровня финансовой безопасности и благополучия граждан. Они рассматривали глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.
Первое место заняла Исландия, далее следует Швейцария и Норвегия. Замкнула рейтинг Россия, оказавшаяся на 44-м месте.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил НСН, что российские пенсионеры не живут, а доживают.
«Исследование точно отображают реальность российскую. Пенсионеры уже залезли в свои гробовые, назовем их так, потому что у многих и не было никаких накоплений. Пенсии не соответствуют прожиточному минимуму. Как я иногда говорю, в потребительской корзине у наших пенсионеров: хлеб, хлеб, хлеб. И если в других странах в потребкорзину включены и театры, и траты на бензин, и путешествия, то у нас только продукты. А еще существуют медицинские потребности, и лекарства», - констатировал он.
«Я спрашиваю в селах у пенсионеров, если заболеете, то куда пойдете? Отвечают, что если чуть приболели, то в амбулаторию. Продолжаю спрашивать, что будет, если тяжело заболеете. Они рукой на кладбище указывают и говорят, что это – лучшая лечебница», - подчеркнул Широков.
При этом, по прогнозу специалистов, 2020-й год усугубит положение пенсионеров. Финансовую стабильность во всем мире «подкосила» пандемия COVID-19. Но даже в этой кризисной ситуации выход есть, считает представитель «Партии пенсионеров».
«У нас есть совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI-го века. Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше», - предложил вариант решения проблемы Широков.
Он добавил, что это предложение было озвучено властям, но идея отклика не нашла.
Сейчас правительство РФ обсуждает продление «заморозки» накопительной части пенсии еще на год – до 2023-го. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
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