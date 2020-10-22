Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2023 года

Накопительная часть пенсии заморожена в России с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действовала до 2021 года, а в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии и в 2022-м, напоминает Ura.ru.

Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил в интервью НСН, что дело идет к отмене накопительной части как таковой. Он также полагает, что это решение не спровоцирует массовые протесты в стране.



