Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал партию «девственницей на политическом поле», так как она не вступала в какие-либо политические союзы. Об этом политик заявил в интервью газете «Коммерсант».
Жириновский раскритиковал остальные партии и обвинил их в обмане избирателей. Он отметил, что ЛДПР в этом вопросе чиста и мошенничеством не занимается, а также ни в какие политические союзы не вступала.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своём Twitter, что у него есть ролик, который можно отправить на «Евровидение» вместо певицы Манижи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Правительство РФ объявило антитеррористические требования для детских лагерей
- Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»
- Россиянка Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году
- Против «Почты России» возбудили дело за надбавки к тарифам доставки
- В Азербайджане вакцинацию «Спутником V» начнут 18 мая
- СМИ: один из командиров «Исламского джихада» погиб в Газе при авиаударе Израиля
- В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
- В Вологде после отравления курсантов возбудили уголовное дело
- Песков прокомментировал прозвучавшую в Киеве идею об обмене Медведчука
- Песков: возлагать вину на СССР за начало войны - кощунство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru