Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал партию «девственницей на политическом поле», так как она не вступала в какие-либо политические союзы. Об этом политик заявил в интервью газете «Коммерсант».

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Жириновский раскритиковал остальные партии и обвинил их в обмане избирателей. Он отметил, что ЛДПР в этом вопросе чиста и мошенничеством не занимается, а также ни в какие политические союзы не вступала.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своём Twitter, что у него есть ролик, который можно отправить на «Евровидение» вместо певицы Манижи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ЛДПРВладимир Жириновский
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