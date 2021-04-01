Жириновский предложил отправить на «Евровидение» его песню

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своём Twitter, что у него есть ролик, который можно отправить на «Евровидение» вместо певицы Манижи.

«В соцсетях много недовольных песней Манижи на «Евровидение». СМИ пишут, что её кандидатуру ещё могут и пересмотреть. Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете?», - поинтересовался политик.

Опубликованный Жириновским ролик был записан на одном из ТВ-каналов для новогоднего шоу. На видео политик изображает игру на рояле и поёт песню «Ландыши».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает предметом для своего внимания выбор песни и исполнителя для конкурса «Евровидение». По его словам, это шоу-бизнес и на конкурсе представлены разные образы, в том числе «бородатые женщины».

