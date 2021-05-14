Ургант высмеял Жириновского после требования закрыть шоу

Телеведущий Иван Ургант ответил на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть шоу «Вечерний Ургант».

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Иван Ургант намекнул, что Жириновский привлекает к себе внимание, пишет URA.RU. «Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете», — пошутил телеведущий.

Ранее Ургант сравнил лидера ЛДПР и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая постоянно ругается, но всегда остается вместе. После этого Жириновский потребовал закрыть шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийИван Ургант
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