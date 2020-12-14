Жириновский назвал дату начала конфликта между Россией и Украиной

По словам политика, о дате начала конфликта он узнал еще в 2016 году.

«Об этом мне сообщили немцы еще в 2016 году. Хотели это устроить 22 июня 2016 года, но в Америке выборы», — цитирует Жириновского РИА ФАН.

Ранее Жириновский назвал зал заседаний Госдумы «красной зоной» и предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от коронавируса.

