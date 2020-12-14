Жириновский назвал дату начала конфликта между Россией и Украиной
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что конфликт между Украиной и Россией разгорится 22 июня 2021 года.
По его словам, киевские власти будут устраивать провокации и атакуют Донецк, они готовят многочисленные переброски диверсантов на территорию России. Кроме того, Украина намерена в своих боевых действиях применять беспилотники.
По словам политика, о дате начала конфликта он узнал еще в 2016 году.
«Об этом мне сообщили немцы еще в 2016 году. Хотели это устроить 22 июня 2016 года, но в Америке выборы», — цитирует Жириновского РИА ФАН.
Ранее Жириновский назвал зал заседаний Госдумы «красной зоной» и предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от коронавируса.
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