Жириновский назвал дату начала конфликта между Россией и Украиной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что конфликт между Украиной и Россией разгорится 22 июня 2021 года.

По его словам, киевские власти будут устраивать провокации и атакуют Донецк, они готовят многочисленные переброски диверсантов на территорию России. Кроме того, Украина намерена в своих боевых действиях применять беспилотники.

ЛДПР вновь переизбрала Жириновского лидером партии

По словам политика, о дате начала конфликта он узнал еще в 2016 году.

«Об этом мне сообщили немцы еще в 2016 году. Хотели это устроить 22 июня 2016 года, но в Америке выборы», — цитирует Жириновского РИА ФАН.

Ранее Жириновский назвал зал заседаний Госдумы «красной зоной» и предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от коронавируса.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КонфликтУкраинаВладимир Жириновский
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