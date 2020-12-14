ЛДПР вновь переизбрала Жириновского лидером партии
На очередном итоговом съезде ЛДПР вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, таким образом, он возглавляет партию уже 30 лет.
Известно, что делегаты съезда проголосовали за переизбрание Владимира Жириновского единогласно.
Съезд проводится для переизбрания руководящих органов. Он проходит в усеченном формате с соблюдением всех необходимы мер безопасности – в нем принимают участие только переболевшие COVID-19 или привившиеся от коронавируса делегаты, отмечает Ura.ru.
А ранее Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы "красной зоной". Как пишет РИА Новости, лидер ЛДПР раскритиковал нижнюю палату за количество депутатов, которые одновременно находятся в зале, отметив, что за рубежом в заседаниях принимают участие «20-30 человек».
«А мы самый умный парламент - сидит почти 400 человек», - заявил лидер ЛДПР.
Кроме того, Жириновский отметил, что в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил депутатам защиту. «Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», - добавил политик.
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