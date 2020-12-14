ЛДПР вновь переизбрала Жириновского лидером партии

На очередном итоговом съезде ЛДПР вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, таким образом, он возглавляет партию уже 30 лет.

Известно, что делегаты съезда проголосовали за переизбрание Владимира Жириновского единогласно.

Съезд проводится для переизбрания руководящих органов. Он проходит в усеченном формате с соблюдением всех необходимы мер безопасности – в нем принимают участие только переболевшие COVID-19 или привившиеся от коронавируса делегаты, отмечает Ura.ru.