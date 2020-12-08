Жириновский предложил выдать депутатам скафандры для защиты от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы красной зоной, передаёт РИА Новости.

Политик раскритиковал нижнюю палату за количество депутатов, которые одновременно находятся в зале, отметив, что за рубежом в заседаниях принимают участие «20-30 человек».

«А мы самый умный парламент - сидит почти 400 человек», - заявил лидер ЛДПР.

Кроме того, Жириновский отметил, что в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил депутатам защиту. «Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», - добавил политик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала пандемии коронавирусом переболели 144 депутата, в настоящее время в стационарах находятся 15 парламентариев.

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ТЕГИ:КоронавирусГосдумаВладимир Жириновский
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