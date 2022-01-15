Жириновский: Назарбаев давно умер

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже умер. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — пояснил свои предположения политик.

По словам Жириновского, против Назарбаева был настроен казахский народ, в связи с этим от бывшего лидера могли избавиться.

Ранее главный коммунист России Геннадий Зюганов отметил, что считает события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

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ФОТО: Nexta Live
ТЕГИ:СмертьЖириновскийКазахстанНазарбаев
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