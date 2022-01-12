Экономист Колташов: Назарбаев был обречен на «падение»
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества объяснил закономерность политических изменений в Казахстане.
Социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Реализовались ожидания, которые были давно. По сути, Назарбаев был обречен на падение, и эта система управления, точнее, социально-экономическая конструкция Казахстана, которая была им выстроена, была обречена, она должна была рухнуть», - отметил он.
Ранее главный коммунист России Геннадий Зюганов отметил, что считает события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.
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