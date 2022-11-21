«Жесткое заявление»: Эрдоган обвинил Россию в излишней мягкости в Сирии
Алексей Малашенко рассказал НСН, как спецоперация Турции в Сирии повлияет на Россию и на отношения двух стран.
Эрдогана возмущает позиция России по курдам в Сирии, но страны всегда приходят к какому-то соглашению, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с НСН.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани на севере Сирии. По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России «выполнять свой долг» по уничтожению террористов в этом регионе. Малашенко обозначил перспективы эскалации конфликта в регионе.
«Это неприятно, это достаточно жесткое заявление, это обвинение России. Но интересно то, что это происходит в самый канун переговоров в Астане. Каким-то образом этот вопрос там будет обсуждаться, потому что и раньше у России и Турции возникали проблемы, но взаимодействие и сотрудничество продолжается», - отметил Малашенко.
По его словам, Эрдоган не согласен с позицией России по курдам, которая ведет себя жестко только по отношению к исламским экстремистам в Сирии.
«Возникает вопрос, кто эти террористы, это экстремисты исламские или это курды? Потому что мы знаем, что в отношении экстремистов Россия себя ведет более чем жестко. Что касается курдов, то тут ситуация иная. Мы знаем, как болезненно Эрдоган относится к курдам. Тут Россия попадает, не скажу, в ножницы, но, во всяком случае, в неудобную ситуацию. Потому что отношение России к курдам в целом лояльное. С точки зрения Эрдогана Россия проявила излишнюю мягкость», - объяснил эксперт.
С другой стороны, напряженность в отношениях между Москвой и Анкарой на этом фоне возникает не впервые, но сотрудничество всегда возобновляется, добавил Малашенко.
«Практика показывает, когда возникают какие-то сложности в российско-турецких отношениях, в итоге наступает пауза и все друг друга понимают. Эрдоган понимает, что Россия не будет полностью менять свое отношение к курдам, но и Москва понимает, что такое курды для Турции. Покивают головами, подмигнут друг другу, но отношения не испортятся. Это будет просто дополнительная трудность в отношении с турками, но такие трудности были всегда. В этом отношении Россию можно только пожалеть. Мы знаем неуступчивость Эрдогана, учитывая и то, что произошло в Стамбуле», - заметил собеседник НСН.
Ранее Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Центральные банки ДНР и ЛНР передадут Промсвязьбанку
- Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка
- В Wildberries опровергли информацию о торговле поддельной продукцией Adidas
- Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
- Байден ввёл ЧС в штате Нью-Йорк из-за аномального снегопада. Видео
- Белгородский губернатор сообщил о создании засечной черты на границе с Украиной
- Пассажиры верхних полок в поездах смогут законно занимать нижние для приёма пищи
- Профориентационная премия впервые учреждена в России
- Мэр Читы уволился, чтобы отправиться на спецоперацию
- Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru