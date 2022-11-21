«Жесткое заявление»: Эрдоган обвинил Россию в излишней мягкости в Сирии

Эрдогана возмущает позиция России по курдам в Сирии, но страны всегда приходят к какому-то соглашению, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с НСН.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани на севере Сирии. По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России «выполнять свой долг» по уничтожению террористов в этом регионе. Малашенко обозначил перспективы эскалации конфликта в регионе.



«Это неприятно, это достаточно жесткое заявление, это обвинение России. Но интересно то, что это происходит в самый канун переговоров в Астане. Каким-то образом этот вопрос там будет обсуждаться, потому что и раньше у России и Турции возникали проблемы, но взаимодействие и сотрудничество продолжается», - отметил Малашенко.