Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США

Турция приняла решение начать операцию на севере Сирии и Ираке на сутки раньше плана в связи с расшифровкой сведений американской администрацией, сообщает газета Yeni Şafak. По данным издания, первоначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября, однако её детали стали известны в США.

Как отмечает Yeni Şafak, такой крупномасштабной операции в Сирии никто не ожидал, поскольку турецкая армия последние месяцы была сконцентрирована на миссии на севере Ирака. Оригинальный план продемонстрировал, что цели можно поражать одновременно в двух точках.