Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США

Турция приняла решение начать операцию на севере Сирии и Ираке на сутки раньше плана в связи с расшифровкой сведений американской администрацией, сообщает газета Yeni Şafak. По данным издания, первоначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября, однако её детали стали известны в США.

Как отмечает Yeni Şafak, такой крупномасштабной операции в Сирии никто не ожидал, поскольку турецкая армия последние месяцы была сконцентрирована на миссии на севере Ирака. Оригинальный план продемонстрировал, что цели можно поражать одновременно в двух точках.

Новые взрывы в Стамбуле: Столица Турции перестает быть безопасной

Министерство обороны Турции объявило о ликвидации баз террористов в ходе воздушной операции под названием «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии. Удары были нанесены по местам сосредоточения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также её сирийского ответвления «Силы народной самообороны», которое поддерживает Вашингтон.

Ранее министерство внутренних дел Турции сообщило, что указания о сентябрьском теракте в Мерсине и взрыве 13 ноября в Стамбуле были получены из сирийского Манбиджа. Турецкий политолог Исмаил Тогрул назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основную версию последнего теракта в Стамбуле.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАОперацияТурция
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