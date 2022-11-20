Турция ударила по курдским районам в Ираке и Сирии

В Минобороны Турции подтвердили авиаудары по районам в северных частях Ирака и Сирии, находящиеся под контролем курдов.

Турция начала новую военную операцию на севере Ирака

По данным турецкого военного ведомства, эти территории использовали как военные базы, чтобы нападать на Турцию в рамках проведения операции «Коготь-меч». Целями были определены «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и Союз общин Курдистана, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная операция Турции против курдов в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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