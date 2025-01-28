«Жесткое решение»: Германия не пойдет на демонтаж «Северных потоков»
Сергей Пикин заявил НСН, что власти Германии не будут принимать решение о «Северных потоках», так как нынешние санкции и так бьют по местному бизнесу.
Властям Германии невыгодно принимать решение о демонтаже «Северных потоков», так как промышленность страны и так страдает на фоне санкций и политических решений руководства, сообщил в разговоре с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы. По словам польского лидера, трубопроводы представляют «очень большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. Также польский лидер сообщил, что, по его мнению, поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять даже когда Россия и Украина достигнут мирного соглашения. Пикин уверен, что Германия на такое решение не пойдет.
«Польша сейчас продвигает больше американскую позицию, даже не всегда проевропейскую. В Германии же все больше зависит от того, какая партия у власти, сегодня Шольц, завтра не Шольц и так далее. Я думаю, что в Германии никто на себя такую ответственность не возьмет. Им проще не принимать никакое решение, жесткое решение чревато последствиями. Кто-то в стране хочет «Северные потоки» перезапустить, кто-то обсуждает их продажу американцам… Поэтому вопрос демонтажа точно не стоит», - отметил он.
По его словам, Европа сегодня из-за политического курса готова платить любые деньги за энергоресурсы, промышленность Германии из-за этого страдает больше всего.
«Дуда же политик, он рассказывает не про экономику, у него есть определенная политическая антироссийская позиция. Текущими политиками в Европе выбор уже сделан. Пока они не сменятся, ничего нового не произойдет. Это касается и руководства Германии, и ЕС в целом. Очевидно, что граждане и бизнес этих стран подобные решения не поддерживают. Сегодня Польша в большей степени закупает СПГ из США, Европа давно не обсуждает свою энергетическую политику в терминах «дорого» или нет. Европа сейчас готова платить любые деньги за энергоресурсы, это политическое решение. Это все продолжает эхом отражаться на промышленности, в первую очередь, конечно, это ударило по Германии», - рассказал Пикин.
Также он подчеркнул, что окончательно «выгнать» Россию из Европы усиленно будет пытаться Дональд Трамп.
«Что касается политики США, Трамп однозначно против поставок российского газа в Европу. Он об этом говорил еще до всех санкций. Все очень просто, для него это элемент конкуренции, США будут продавать газ Европе по более высокой цене», - заключил собеседник НСН.
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях ранее призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ. Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока — 2» возможен за неделю при готовности немецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».
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