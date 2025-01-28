«Польша сейчас продвигает больше американскую позицию, даже не всегда проевропейскую. В Германии же все больше зависит от того, какая партия у власти, сегодня Шольц, завтра не Шольц и так далее. Я думаю, что в Германии никто на себя такую ответственность не возьмет. Им проще не принимать никакое решение, жесткое решение чревато последствиями. Кто-то в стране хочет «Северные потоки» перезапустить, кто-то обсуждает их продажу американцам… Поэтому вопрос демонтажа точно не стоит», - отметил он.

По его словам, Европа сегодня из-за политического курса готова платить любые деньги за энергоресурсы, промышленность Германии из-за этого страдает больше всего.

«Дуда же политик, он рассказывает не про экономику, у него есть определенная политическая антироссийская позиция. Текущими политиками в Европе выбор уже сделан. Пока они не сменятся, ничего нового не произойдет. Это касается и руководства Германии, и ЕС в целом. Очевидно, что граждане и бизнес этих стран подобные решения не поддерживают. Сегодня Польша в большей степени закупает СПГ из США, Европа давно не обсуждает свою энергетическую политику в терминах «дорого» или нет. Европа сейчас готова платить любые деньги за энергоресурсы, это политическое решение. Это все продолжает эхом отражаться на промышленности, в первую очередь, конечно, это ударило по Германии», - рассказал Пикин.

Также он подчеркнул, что окончательно «выгнать» Россию из Европы усиленно будет пытаться Дональд Трамп.

«Что касается политики США, Трамп однозначно против поставок российского газа в Европу. Он об этом говорил еще до всех санкций. Все очень просто, для него это элемент конкуренции, США будут продавать газ Европе по более высокой цене», - заключил собеседник НСН.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях ранее призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ. Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока — 2» возможен за неделю при готовности немецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».

