Журналист Таибби: Взрывы на «Северных потоках» могли привести к ядерной войне

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» могли привести к ядерной эскалации, сообщил американский журналист Мэтт Таибби в ходе интервью с коллегой Такером Карлсоном.

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«Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период», — сказал он. Как указал Таибби, после теракта на трубопроводах произошло 5 или 6 смен в официальном объяснении случившегося со стороны Запада.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал теракты на газопроводах «Северный поток», выразив свою поддержку возможным исполнителям, если те окажутся украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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