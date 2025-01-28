Журналист Таибби: Взрывы на «Северных потоках» могли привести к ядерной войне
Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» могли привести к ядерной эскалации, сообщил американский журналист Мэтт Таибби в ходе интервью с коллегой Такером Карлсоном.
«Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период», — сказал он. Как указал Таибби, после теракта на трубопроводах произошло 5 или 6 смен в официальном объяснении случившегося со стороны Запада.
Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал теракты на газопроводах «Северный поток», выразив свою поддержку возможным исполнителям, если те окажутся украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru