«Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период», — сказал он. Как указал Таибби, после теракта на трубопроводах произошло 5 или 6 смен в официальном объяснении случившегося со стороны Запада.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал теракты на газопроводах «Северный поток», выразив свою поддержку возможным исполнителям, если те окажутся украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

