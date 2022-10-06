«Жесткий разговор»: МИД Казахстана вызвал посла РФ из-за высказываний Захаровой

На этой неделе она выразила возмущение по поводу развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Ранее РФ потребовала его высылки из Казахстана после резких высказываний о россиянах. До этого казахский МИД выразил протест главе украинской дипмиссии в связи с высказываниями дискриминационного характера в интервью местному блогеру. В МИД, Казахстана уточнили, что Киев в ближайшее время представит нового посла в республике.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин может посетить столицу Казахстана Астану 13-14 октября

