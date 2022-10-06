«Жесткий разговор»: МИД Казахстана вызвал посла РФ из-за высказываний Захаровой

В министерстве иностранных дел Казахстана назвали «довольно жёсткой» беседу с послом России Алексеем Бородавкиным по поводу ситуации с его украинским коллегой Петром Врублевским. Разговор был посвящён высказываниям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в МИД республики.

Днём ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров охарактеризовал тональность высказываний Захаровой, как диссонирующие характеру союзнических отношений Москвы и Астаны в качестве равноправных стратегических партнеров.

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На этой неделе она выразила возмущение по поводу развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Ранее РФ потребовала его высылки из Казахстана после резких высказываний о россиянах. До этого казахский МИД выразил протест главе украинской дипмиссии в связи с высказываниями дискриминационного характера в интервью местному блогеру. В МИД, Казахстана уточнили, что Киев в ближайшее время представит нового посла в республике.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин может посетить столицу Казахстана Астану 13-14 октября

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваПосолКазахстан
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