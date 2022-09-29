«Путин донесет»: Казахстан ожидает от России компенсаций за партнерство

Максим Вилисов отметил, что лидеры двух стран на возможной встрече в октябре обсудят двустороннее сотрудничество на фоне эскалации конфликта на Украине. 

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на ближайшей встрече будут обсуждать перспективы развития отношений двух стран с учетом опасений Казахстана, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин может посетить Казахстан 13-14 октября. По данным источников, планируется встреча российского лидера с казахстанским коллегой Токаевым. Вилисов считает, что президенты могут обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран на фоне возможной эскалации украинского конфликта.

«Я не думаю, что президенты будут обсуждать ситуацию с гражданами РФ, которые покидают территорию страны, уезжая, в том числе, в Казахстан. По инициативе России такой вопрос подниматься не будет. То, что им нужно будет обсудить – это перспективы, стратегии развития, в том числе, в контексте Евразийского экономического союза в условиях российской мобилизации и возможной эскалации украинского кризиса. Токаев достаточно в этом плане требовательный человек, обозначавший позицию страны в части непризнания референдумов. Путин должен будет донести, почему российская политика двигается в таком направлении», - отметил он.

У Казахстана есть опасения по поводу вторичных санкций и ряда других международных вопросов, в связи с этим Токаев ожидает от Путина каких-то «компенсаций», предположил Вилисов.

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«У Казахстана есть опасения по поводу вторичных санкций, в целом сложная конфигурация международных отношений, которая ранее или поздно заставит Казахстан отвечать на какие-то вопросы и принимать решение относительно поддержки. Экономика Казахстана достаточно сильно интегрирована в международную экономику, зависит от стабильности функционирования этой экономики в части финансовой системы. В целом Россия пока не может предложить и не предложила своим партнерам какие-то меры, которые компенсировали бы негативные последствия от политической конфронтации», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

По словам Вилисова, Россия понимает важность сохранения партнерских и доверительных отношений со странами, которые не являются недружественными.

Еще в начале лета на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана заявил, что страна вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМобилизацияВладимир ПутинКазахстан
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