«Путин донесет»: Казахстан ожидает от России компенсаций за партнерство

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на ближайшей встрече будут обсуждать перспективы развития отношений двух стран с учетом опасений Казахстана, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин может посетить Казахстан 13-14 октября. По данным источников, планируется встреча российского лидера с казахстанским коллегой Токаевым. Вилисов считает, что президенты могут обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран на фоне возможной эскалации украинского конфликта.



«Я не думаю, что президенты будут обсуждать ситуацию с гражданами РФ, которые покидают территорию страны, уезжая, в том числе, в Казахстан. По инициативе России такой вопрос подниматься не будет. То, что им нужно будет обсудить – это перспективы, стратегии развития, в том числе, в контексте Евразийского экономического союза в условиях российской мобилизации и возможной эскалации украинского кризиса. Токаев достаточно в этом плане требовательный человек, обозначавший позицию страны в части непризнания референдумов. Путин должен будет донести, почему российская политика двигается в таком направлении», - отметил он.

У Казахстана есть опасения по поводу вторичных санкций и ряда других международных вопросов, в связи с этим Токаев ожидает от Путина каких-то «компенсаций», предположил Вилисов.