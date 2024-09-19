«Жесткая линия»: Председательство Польши в ЕС станет «трудным» временем для России
Александр Рар заявил НСН, что польское председательство будет играть на стороне Украины, несмотря на все разногласия Киева и Варшавы.
Председательство Польши в ЕС станет «трудным» временем для России, в этом не последнюю роль сыграют перестановки в структуре ЕС с эстонскими и литовскими политиками, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни, сообщают польские СМИ. Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия. Рар рассказал, что изменится для России и Украины при смене председателя.
«Венгрия пытается собрать у себя министров европейских, но большинство стран ЕС просто игнорируют Венгрию. Это впервые за историю Евросоюза мы видим, как Брюссель способен идти даже против страны, которая имеет председательство. Польское председательство будет играть на стороне Украины. Бывший эстонский премьер Кая Каллас назначена фактически на пост министра иностранных дел Европы, она будет очень жесткую линию против России вести. Литовского политика назначили председателем комиссариата по обороне. Польша будет выступать за большее количество санкций для России. Будет трудный год, первая половина года для тех, кто хочет миротворчества. Конечно, решает в Европе все Совет, но не нужно умалять роль председательства. При этом Польша готова исторические вопросы выяснять в отношении Германии, Украины, Польша любит это делать», - рассказал он.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать подлетающие российские ракеты до того, как те войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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