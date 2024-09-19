«Жесткая линия»: Председательство Польши в ЕС станет «трудным» временем для России

Председательство Польши в ЕС станет «трудным» временем для России, в этом не последнюю роль сыграют перестановки в структуре ЕС с эстонскими и литовскими политиками, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни, сообщают польские СМИ. Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия. Рар рассказал, что изменится для России и Украины при смене председателя.