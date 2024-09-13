Дипломат или популист? Орбана обвинили в спекулировали на украинском конфликте

«Я думаю, что это чистой воды блеф, на самом деле там сейчас происходит конкуренция внутри Евросоюза. Орбан совершил турне по нескольким странам, включая Китай и Россию, с тем, чтобы обсудить в целом возможность начала мирных переговоров. Эта его инициатива была заклеймлена как оппортунистическая на уровне Евросоюза. Ну а затем канцлер ФРГ Шольц начал говорить, что вот у него есть какие-то гениальные идеи, но эти гениальные идеи исходят из так называемой формулы мира Зеленского. Поэтому я думаю, что это информационный вброс: «А у меня есть козырь, но я не скажу какой! Он у меня в рукаве, а вот я его достану, и все сразу все поймут». Это все информационная атака, потому что Орбан, помимо того, что он жесткий переговорщик и очень круто выстроил элиту у себя в Венгрии, он действительно еще очень талантливый популист и коммуникатор именно во взаимодействии со СМИ. Подобного рода заявлениями он пытается удерживать себя в центре повестки вокруг этой темы», - поделился он.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН, в свою очередь, серьезно оценивает мирные намерения Орбана, которого, сейчас, по его мнению, может поддержать разве что канцлер Германии Олаф Шольц.