Дипломат или популист? Орбана обвинили в спекулировали на украинском конфликте
Евгений Минченко в беседе с НСН назвал новые заявления премьер-министра Венгрии Орбана по урегулированию конфликта на Украине «блефом», тогда как Александр Рар заявил НСН, что Орбан единственный, кто пытается найти дипломатичное решение.
Заявления премьер-министра Венгрии Виктор Орбана о «неожиданных козырях» в вопросе урегулирования конфликта на Украине – не более чем популизм, чтобы удерживаться в информационной повестке. Об этом в беседе с НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Орбан заявил, что Венгрия продолжит выступать с «неожиданными инициативами», которые приблизят Россию и Украину к миру, сообщает Bloomberg. Так, он сказал, что в его руках «есть еще несколько козырей «миротворческой миссии», однако не стал уточнять, какие именно шаги он будет предпринимать. Минченко не оценил воодушевляющих заявлений Орбана и назвал его талантливым популистом.
«Я думаю, что это чистой воды блеф, на самом деле там сейчас происходит конкуренция внутри Евросоюза. Орбан совершил турне по нескольким странам, включая Китай и Россию, с тем, чтобы обсудить в целом возможность начала мирных переговоров. Эта его инициатива была заклеймлена как оппортунистическая на уровне Евросоюза. Ну а затем канцлер ФРГ Шольц начал говорить, что вот у него есть какие-то гениальные идеи, но эти гениальные идеи исходят из так называемой формулы мира Зеленского. Поэтому я думаю, что это информационный вброс: «А у меня есть козырь, но я не скажу какой! Он у меня в рукаве, а вот я его достану, и все сразу все поймут». Это все информационная атака, потому что Орбан, помимо того, что он жесткий переговорщик и очень круто выстроил элиту у себя в Венгрии, он действительно еще очень талантливый популист и коммуникатор именно во взаимодействии со СМИ. Подобного рода заявлениями он пытается удерживать себя в центре повестки вокруг этой темы», - поделился он.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН, в свою очередь, серьезно оценивает мирные намерения Орбана, которого, сейчас, по его мнению, может поддержать разве что канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я думаю, что проблема Орбана заключается в том, что он действительно проводит дипломатическую инициативу, но другие страны НАТО и Европейского Союза его полностью игнорируют. Даже угрожают санкциями, если он будет дальше проводить в одностороннем порядке эти инициативы. Поэтому я думаю, что Орбан, к сожалению, в этом отношении своих товарищей, коллег, партнеров уже строить ничего не может. Его надежда, что Китай в последний момент может его поддержать или какую-то инициативу провести. Или тот же Трамп в Америке. Англия фактически предлагает украинцам дальнобойными ракетами бомбить русскую территорию. Я бы на его месте связался бы с Шольцем. Шольц сейчас тоже говорит, что нужно находить какие-то дипломатические решения. Но ситуация очень сложная и очень опасная. К Орбану не прислушиваются», - отметил собеседник НСН.
В начале июля Виктор Орбан в рамках своей миротворческой миссии побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. После этого венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в решении российско-украинского конфликта. При этом члены Европарламента и представители Еврокомиссии заявляли, что Орбан не был уполномочен на какие «мирные миссии», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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