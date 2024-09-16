«Жертва истеблишмента»: Второе покушение закрепит за Трампом роль мученика
Первое покушение на Трампа было более зрелищным, поскольку произошло в ходе его публичного выступления, однако новый инцидент со стрельбой также увеличит рейтинг политика, сказал НСН Константин Блохин.
Второе покушение на кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа повысит рейтинг политика, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
В городе Уэст-Палм-Бич во Флориде 15 сентября произошла стрельба, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. По данным CNN, американские власти называют инцидент покушением. Это второе подобное происшествие в рамках текущей предвыборной гонки: в июле в Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. После этого рейтинг кандидата в президенты от республиканцев повысился. Блохин допустил, что и в этот раз покушение пойдет Трампу на пользу.
«Первое покушение было масштабное и зрелищное. Он выступал и все видели, как летела пуля, а сейчас ситуация не такая масштабная, стрельба была где-то опосредованно. Однако это не отменяет того, что в глазах простых американцев Трамп становится жертвой и мучеником американского истеблишмента, который пытается с ним расправиться. Врагов у Трампа множество и в бизнесе, и в политике. Надо дождаться результатов официального расследования, чтобы понять - сделал ли это одиночка-психопат или одиночка-психопат по заказу истеблишмента. Думаю, рейтинги Трампа в скором времени увеличатся, не знаю, настолько ли масштабно, как после первого покушения, но он все равно становится мучеником», - заявил он.
Вскоре после инцидента член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсетях сообщила, что подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут принимал участие в съемках ролика в поддержку батальона "Азов" (запрещенная в России украинская террористическая организация). Собеседник НСН не исключил, что ситуация усилит негативное отношение части населения США к Украине, однако эффект будет кратковременным.
«Население США находится под влиянием манипуляции, СМИ довольно искусно манипулируют общественным мнением. Текущее событие может усилить негатив части населения к Киеву, но лишь на короткий период времени, условно, через неделю все про это забудут. Взгляды Трампа по Украине, очевидно, расходятся с позицией демократов, а человек, совершивший покушение, симпатизировал Киеву. Это могло быть одной из причин инцидента», - подытожил он.
Сам Трамп после второго покушения в электронном письме по сбору средств сообщил, что здоров и находится в безопасности. Политик добавил, что «всегда будет любить собственных избирателей и их поддержку», напоминает «Радиоточка НСН».
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