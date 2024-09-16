«Жертва истеблишмента»: Второе покушение закрепит за Трампом роль мученика

В городе Уэст-Палм-Бич во Флориде 15 сентября произошла стрельба, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. По данным CNN, американские власти называют инцидент покушением. Это второе подобное происшествие в рамках текущей предвыборной гонки: в июле в Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. После этого рейтинг кандидата в президенты от республиканцев повысился. Блохин допустил, что и в этот раз покушение пойдет Трампу на пользу.

«Первое покушение было масштабное и зрелищное. Он выступал и все видели, как летела пуля, а сейчас ситуация не такая масштабная, стрельба была где-то опосредованно. Однако это не отменяет того, что в глазах простых американцев Трамп становится жертвой и мучеником американского истеблишмента, который пытается с ним расправиться. Врагов у Трампа множество и в бизнесе, и в политике. Надо дождаться результатов официального расследования, чтобы понять - сделал ли это одиночка-психопат или одиночка-психопат по заказу истеблишмента. Думаю, рейтинги Трампа в скором времени увеличатся, не знаю, настолько ли масштабно, как после первого покушения, но он все равно становится мучеником», - заявил он.