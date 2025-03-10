Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
10 марта 202509:52
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный Никулинский суд.
Инстанция должна была рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости 10 марта.
«В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства», - отметили в суде.
Ранее Улюкаев отбыл назначенный судом срок заключения в восемь лет. Экс-министра осудили за получение взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru