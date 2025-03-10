Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный Никулинский суд.

Инстанция должна была рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости 10 марта.

«В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства», - отметили в суде.

Ранее Улюкаев отбыл назначенный судом срок заключения в восемь лет. Экс-министра осудили за получение взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, напоминает 360.ru.

