«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в ряде районов Крыма

«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в районах Крыма, расположенных вблизи Крымского моста. Об этом сообщил руководящий в настоящее время республикой Сергей Аксенов.

«Месяц-полтора». Аксёнов рассказал, за какое время восстановят Крымский мост

По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту 8 октября был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета.

В результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся в рядом проезжавшей машине.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Елена Иванова
ТЕГИ:Крым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры