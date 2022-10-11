«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в ряде районов Крыма
«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в районах Крыма, расположенных вблизи Крымского моста. Об этом сообщил руководящий в настоящее время республикой Сергей Аксенов.
По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту 8 октября был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета.
В результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся в рядом проезжавшей машине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
- В Госдуме заявили, что мобилизация не делится на этапы
- «Ювентус» проиграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- «Желтый» уровень террористической опасности объявлен в ряде районов Крыма
- Маск опроверг сообщения об обсуждении с Путиным конфликта на Украине
- Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года
- Во Владимирской области начались съемки фильма о ВОВ
- Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
- Американец побил рекорд, продержав гитару на подбородке дольше всех в мире
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло под Новосибирском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru