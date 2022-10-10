«Месяц-полтора». Аксёнов рассказал, за какое время восстановят Крымский мост

Глава республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора.

Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста

«Могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены», - сказал он.

Также Аксенов добавил, что к 16 октября планируется запустить грузовое движение по автомобильной части Крымского моста.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны и необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РемонтКрымский МостКрымСергей Аксенов
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