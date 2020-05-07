Желание Чехии усилить защиту дипломатов объяснили «политической шизофренией»
Россия может не разрешить Чехии расширить контингент дипломатического корпуса, или потребовать зеркальной уступки, заявил в эфире НСН профессор Дипакадемии МИД Иван Сурма.
Чешский МИД считает целесообразным усилить меры безопасности для сотрудников дипломатического представительства в Москве, заявил в интервью РБК глава внешнеполитического ведомства Томаш Петржичек. По его словам, в посольство Чехии будут направлены сотрудники службы безопасности.
Ранее в Праге выразили обеспокоенность в связи с двумя акциями протеста у генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и посольства республики в Москве. Российские активисты использовали дымовые шашки и повесили на забор посольства транспарант с надписью «Стоп фашизму», протестуя против демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге. По словам Петржичека, российские власти пока не ответили на запросы чешской стороны в связи с этими инцидентами.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН рассказал, что в подобных случаях, как правило, дипломаты действуют иначе.
«Обычно, если хотят обеспечить безопасность, это делается спокойно, без декламаций об этом на всех углах через официальные каналы коммуникации. Если что-то угрожает, такие меры принимают планово, серьёзно, вдумчиво. Процедура нестандартная с той точки зрения, что просто так дипломатический корпус в другой стране не увеличишь, это довольно сложно. Необходимо обращение, стандартная типовая процедура, в рамках которой государство пребывания дипмиссии может разрешить, а может и не разрешить увеличить контингент дипкорпуса. Если он увеличивается в определённой стране, то эта страна вправе точно также попросить государство, для которого его увеличили, расширить там и свой контингент. В такой ситуации действует зеркальный механизм», - отметил он.
По словам Сурмы, безопасность дипломатических представительств обеспечивает то государство, в котором оно находится: внешний периметр охраны в данном случае — силы российской полиции. Внутренний периметр — это служба безопасности посольства, добавил он.
Акции у чешских дипломатических представительства в России собеседник НСН назвал провокацией в интересах внешних сил, заинтересованных в дестабилизации двусторонних отношений. А вот демонстративные шаги чешской дипломатии обусловлены внутренней политической ситуацией в Чехии, полагает он.
«Мне кажется, мы видим элементы политической шизофрении, связанной с тем, что проявляется определённая политическая нестабильность в самой Чехии. Мы видим, что глава государства занимает одну позицию, правительство — совершенно другую, русофобскую. Видимо, хотят раскрутить политико-информационный процесс против России, тем более в канун празднования Дня Победы», - предположил Сурма.
Отношения между Россией и Чехией обострились на фоне переноса памятника Коневу с площади в чешской столице в музей, а также переименования площади перед посольством РФ в Праге в площадь имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого у стен Кремля. Москва также негативно восприняла намерение увековечить память власовцев в Праге.
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