«Зарвавшиеся молодчики» и старые споры: В Чехии ответили на претензии России

Ранее в Праге переименовали площадь перед посольством России в площадь имени Бориса Немцова — российского оппозиционного политика, убитого в центре Москвы неподалёку от Кремля. Отношения между Москвой и Прагой дополнительно осложнило решение городского совета Праги демонтировать памятник советскому маршалу Коневу, вызвавшее острую реакцию российской стороны. Его сняли с пьедестала 3 апреля и собираются поместить в Музей памяти XX века.

МИД России назвал этот шаг нарушением Договора о дружбе от 1993 года. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает демонтаж памятника маршалу, освобождавшему Прагу от гитлеровцев, ударом чехов по собственной национальной истории. Министр оборону Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге с просьбой передать памятник России, а главу Следственного комитета России попросил привлечь к ответственности ответственных за перенос памятника иностранных чиновников.

Петржичек сказал РБК, что уголовное преследование чешских политиков в данном случае абсурдно. В Договоре о дружбе не прописано, что памятник должен стоять исключительно на площади в Праге и нигде больше, подчеркнул он. Зато там указано, что стороны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга, добавил чешский дипломат.

Правительство Чехии передать памятник России не смогут — это собственность властей района Прага-6, но МИД готов начать переговорам и консультациям по передаче скульптуры, продолжил чешский дипломат. Петржичек также напомнил, что Россия до сих пор не решила вопрос об обновлении памятников чехословацким легионерам, находящихся на её территории.

Российские активисты провели акции с дымовыми шашками у генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и у посольства Чехии в Москве. Обеспокоенный инцидентами МИД Чехии обратился к коллегам в Москве, но и по этому вопросу пока не получил ответа, подчеркнул Петржичек. Пока в Праге решили усилить меры безопасности для своих дипломатов в Москве, для чего направят в Россию специальных сотрудников.

Сюжет с демонтированным памятником продолжила публикация пражского еженедельника Respekt, со ссылкой на спецслужбы рассказавшего о прилетевшем в Прагу мужчине с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в чемодане, которого ждала машина от российского посольства. Издание предположило, что яд мог предназначаться старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору Праги Зденеку Гржибу, связанным с переименованием площади у российского посольства и сносом памятника. Однако достоверных подтверждений этой версии нет.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН назвал историю с рицином плохо смоделированной провокацией, настаивать на которой, по его мнению, Чехии не выгодно.

«Они прекрасно понимают, что Россию лучше не тревожить такими глупыми, безумными действиями, потому что ответ может быть более жёсткий и серьёзный. И сейчас вот за счёт таких провокационных действий ухудшат ситуацию между странами практически на пустом месте. Россия сразу не отвечает — она делает это серьёзно, вдумчиво, опираясь на факты», - сказал он.

Масла в огонь двусторонних отношений подлило желание чехов почтить память власовцев — коллаборационистов, которых в советские и многие российские историки считают предателями. Власовцы в мае 1945 года, тем не менее, участвовали в Пражском восстании против гитлеровцев, и теперь им хотят установить памятник в пражском районе Ржепорыйе. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с НСН назвал инициаторов «зарвавшимися молодчиками», а их акцию — унижением российского народа, требующим жёсткого ответа вплоть до санкций.

«То, что сейчас делает новая пражская молодёжь, которая прорвалась к власти, это абсолютно безответственные дела. Во-первых, они реально ухудшат наши отношения, я не думаю, что мы такие вещи оставим без ответа. Россия для Чехии всегда была важным экономическим партнёром, достаточно вспомнить, что всемирно известный курорт Карловы Вары на 90% заполняется туристами из России, которые оставляют свои деньги в бюджете чешского государства. И такое поведение в год 75-летия победы над фашизмом, может поставить вопрос о бойкотировании наших поездок в Чехию», - считает он.

И Сурма, и Джабаров противопоставляют пошедшим на обострение политическим кругам Чехии президента этой страны Милоша Земана, дружественно настроенного по отношению к России. К слову, сам Земан выступил против увековечивания памяти власовцев.

