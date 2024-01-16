«Желаем здоровья и сил»: В Креме не захотели комментировать здоровье Набиуллиной

В Кремле оказались комментировать сообщения о состоянии здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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Ранее Telegram-каналы сообщали о том, что Набиуллиной провели операцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные комментарии не уместны.

«Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать», - подчеркнул Песков.

Он также пожелал Набиуллиной «здоровья, сил и продолжения целеустремленности», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗдоровьеЭльвира НабиуллинаДмитрий ПесковКремль

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