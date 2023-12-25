Журналист Красовский рассказал о своей госпитализации

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. Об этом журналист написал в воскресенье в Telegram-канале.

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«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — отметил Красовский.

Журналист добавил, что постепенно приходит в себя.

Ранее СМИ сообщили, что Красовского госпитализировали. По данным украинских изданий, журналиста якобы отравили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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