«Список стран, где сегодня есть люди, которые работали на фашистскую Германию, достаточно короткий. Это Аргентина, Парагвай, в меньшей степени Чили, в какой-то степени Бразилия. Но в первую очередь это Аргентина и Парагвай. Там они жили тихо, мягко говоря, не высовывались, не проявляли себя. Если РФ будет настаивать на выдаче таких списков, это точно не испортит отношения с нынешним правительством Аргентины… А с будущим, которое может сменить нынешнее, будут другие сложности. Как минимум, два из кандидатов в президенты заявили, что решение о приеме Аргентины в БРИКС ими не одобряется. Если это произойдет, то отношения станут не очень простыми», - сказал Хейфец.

Он отметил, что у нацистов, которые спрятались в странах Латинской Америки, не всегда была «сладкая жизнь». По словам Хейфеца, нельзя сказать, что в этих странах их приняли с «любовью», однако убежище им предоставили.

«Были громкие дела… Скажем, дело Адольфа Эйхмана, который имел самое непосредственное отношение к Холокосту и жил тихо-спокойно под другой фамилией в Аргентине, работал на каком-то автомобильном заводе. Но его случай громкий, его выкрала израильская разведка в Аргентине, привезла в Израиль, он был осужден и казнен. У них не всегда была сладкая жизнь… Йозеф Менгеле переезжал из одной страны в другую, когда становилось «жарко». То есть, не значит, что их там приняли с любовью и нежной страстью… Но убежище им предоставили», - резюмировал Хейфец.

Ранее, 26 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с приглашением Ярослава Хунки в парламент. Инцидент, который вызвал скандал и отставку Роты, произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. В парламент к его визиту пригласили 98-летнего Хунку. Спикер представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».