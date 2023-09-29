Американист Хейфец: Нацисты времен ВОВ сейчас живут в Аргентине и Парагвае
Если РФ будет настаивать на выдаче Аргентиной списков нацистов, работавших на Гитлера, отношения между странами не будут испорчены, отметил в эфире НСН историк Лазарь Хейфец.
Нацисты, работавшие на фашистскую Германию во время Великой Отечественной войны, сейчас живут в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии, рассказал НСН профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.
Ранее нацист Ярослав Хунка (Гунько), служивший во времена ВОВ в дивизии СС «Галичина», заявил, что после скандала в парламенте Канады решил уехать к «друзьям в Южную Америку». Он отметил, что столкнулся с «такой ненавистью, которую невозможно представить». На этом фоне МИД России заявил, что необходимо запросить список «друзей» Хунки в Латинской Америке. Хейфец отметил, что нацисты сегодня живут тихо и «не высовываются».
«Список стран, где сегодня есть люди, которые работали на фашистскую Германию, достаточно короткий. Это Аргентина, Парагвай, в меньшей степени Чили, в какой-то степени Бразилия. Но в первую очередь это Аргентина и Парагвай. Там они жили тихо, мягко говоря, не высовывались, не проявляли себя. Если РФ будет настаивать на выдаче таких списков, это точно не испортит отношения с нынешним правительством Аргентины… А с будущим, которое может сменить нынешнее, будут другие сложности. Как минимум, два из кандидатов в президенты заявили, что решение о приеме Аргентины в БРИКС ими не одобряется. Если это произойдет, то отношения станут не очень простыми», - сказал Хейфец.
Он отметил, что у нацистов, которые спрятались в странах Латинской Америки, не всегда была «сладкая жизнь». По словам Хейфеца, нельзя сказать, что в этих странах их приняли с «любовью», однако убежище им предоставили.
«Были громкие дела… Скажем, дело Адольфа Эйхмана, который имел самое непосредственное отношение к Холокосту и жил тихо-спокойно под другой фамилией в Аргентине, работал на каком-то автомобильном заводе. Но его случай громкий, его выкрала израильская разведка в Аргентине, привезла в Израиль, он был осужден и казнен. У них не всегда была сладкая жизнь… Йозеф Менгеле переезжал из одной страны в другую, когда становилось «жарко». То есть, не значит, что их там приняли с любовью и нежной страстью… Но убежище им предоставили», - резюмировал Хейфец.
Ранее, 26 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с приглашением Ярослава Хунки в парламент. Инцидент, который вызвал скандал и отставку Роты, произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. В парламент к его визиту пригласили 98-летнего Хунку. Спикер представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
Такие действия возмутили еврейские организации, такие как B'nai Brith Canada, Центр по делам Израиля и евреев и центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя». В последнем назвали ситуацию шокирующей и указали, что Хунка служил в нацистской воинской части, чьи преступления против человечности во время холокоста документально доказаны. Появление Хунки в парламенте также раскритиковали Россия, Белоруссия и ООН.
Позднее, 27 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование Ярослава Хунки в парламенте. Он отметил, что все, кто встали и аплодировали, сделали это «не осознавая контекста», передает «Радиоточка НСН».
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