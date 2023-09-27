Актер Роб Шнайдер отменил поездку в Канаду после скандала с нацистом
Актер Роб Шнайдер отменил поездку в Канаду после скандала с нацистом. Об этом актер сообщил в своих соцсетях.
"Я только что отменил свою поездку в Канаду. Я просто не могу. Это выходит за рамки дозволенного", — написал Шнайдер в соцсети X.
Ранее на заседание канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в числе прочих 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин представил его как «борца за украинскую независимость против русских» во время Второй мировой войны. Как выяснилось позже, Хунка — бывший участник «Галичины», которая известна зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов. Канадские власти пояснили, что ни они, ни украинская делегация не знали о приглашении Хунки в парламент, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После инцидента председатель парламента Канады Энтони Рота сообщил о своем решении уйти в отставку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выросли зарплаты сотрудников автосервисов
- Петербург стал лидером по числу бронирований отелей на ноябрь
- Большинство россиян намерены провести ноябрьские праздники дома
- Росстат: выпуск бензина в августе увеличился на 1,6%
- В Крыму двух украинцев осудили на 15 и 16 лет колонии за шпионаж
- Патриарх Кирилл отказался от подаренного ему «слишком дорогого» креста
- Тайские спасатели нашли тело сбитого катером российского туриста
- Актер Роб Шнайдер отменил поездку в Канаду после скандала с нацистом
- Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»
- СМИ назвали Буффона лучшим вратарем XXI века
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru