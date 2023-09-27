Актер Роб Шнайдер отменил поездку в Канаду после скандала с нацистом

"Я только что отменил свою поездку в Канаду. Я просто не могу. Это выходит за рамки дозволенного", — написал Шнайдер в соцсети X.

Ранее на заседание канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в числе прочих 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин представил его как «борца за украинскую независимость против русских» во время Второй мировой войны. Как выяснилось позже, Хунка — бывший участник «Галичины», которая известна зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов. Канадские власти пояснили, что ни они, ни украинская делегация не знали о приглашении Хунки в парламент, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После инцидента председатель парламента Канады Энтони Рота сообщил о своем решении уйти в отставку.

