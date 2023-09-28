Песков: Извинения Трюдо за чествование нациста можно приветствовать

Он отметил, что для принятия такого решения Трюдо наверняка потребовалось ознакомиться с дополнительными историческими справками. По словам Пескова, молодому, а также среднему поколению Канады представилась лишняя возможность узнать, как во время Второй мировой войны все было на самом деле.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что такой шаг со стороны Трюдо является позитивным фактом.

Ранее Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием нациста Ярослава Хунки в парламенте. Позднее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Москва после чествования нациста может завести уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию, передает «Радиоточка НСН».

