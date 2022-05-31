Жан-Пьер: Байден против полного запрета на короткоствольное оружие
31 мая 202223:00
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступает против ограничение на продажу всего короткоствольного оружия.
По словам Жан-Пьер, Байден поддерживает усиление по контролю владения оружием в стране. Он выступает за запрет на продажу штурмового оружия, а также предлагает расширенную проверку данных о покупателях.
Ранее сегодня полиция штата Луизиана сообщила о стрельбе на территории университета Ксавье в Новом Орлеане.
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru