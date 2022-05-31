Жан-Пьер: Байден против полного запрета на короткоствольное оружие

По словам Жан-Пьер, Байден поддерживает усиление по контролю владения оружием в стране. Он выступает за запрет на продажу штурмового оружия, а также предлагает расширенную проверку данных о покупателях.

Ранее сегодня полиция штата Луизиана сообщила о стрельбе на территории университета Ксавье в Новом Орлеане.

