Жан-Пьер: Байден против полного запрета на короткоствольное оружие

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступает против ограничение на продажу всего короткоствольного оружия.

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По словам Жан-Пьер, Байден поддерживает усиление по контролю владения оружием в стране. Он выступает за запрет на продажу штурмового оружия, а также предлагает расширенную проверку данных о покупателях.

Ранее сегодня полиция штата Луизиана сообщила о стрельбе на территории университета Ксавье в Новом Орлеане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденОружие
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