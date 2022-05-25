Число раненых при стрельбе в школе в Техасе составило 17 человек
Число раненых при стрельбе в начальной школе в Техасе 24 мая составило 17 человек. Такую цифру привел губернатор Техаса Грег Эбботт, передает ТАСС.
По его словам, жизни раненых находятся вне опасности.
Устроившим стрельбу в одной из школ американского Техаса оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 19 человек, из которых двое учителей школы. Преступник застрелен.
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