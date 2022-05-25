Число раненых при стрельбе в школе в Техасе составило 17 человек

По его словам, жизни раненых находятся вне опасности.

Устроившим стрельбу в одной из школ американского Техаса оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 19 человек, из которых двое учителей школы. Преступник застрелен.

