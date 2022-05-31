В университете США произошла стрельба

В американском университете Ксавье в Новом Орлеане штата Луизиана произошла стрельба. Об этом сообщает местные правоохранительные органы в Twitter.

Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 18 детей и трое взрослых

По данным полиции, преступник стрелял из огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

Сообщается, что не менее трех человек пострадали в перестрелке, и были доставлены в больницу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ОружиеПерестрелкаСтрельба
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