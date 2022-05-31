В университете США произошла стрельба
31 мая 202222:16
В американском университете Ксавье в Новом Орлеане штата Луизиана произошла стрельба. Об этом сообщает местные правоохранительные органы в Twitter.
По данным полиции, преступник стрелял из огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан, ведется расследование.
Сообщается, что не менее трех человек пострадали в перестрелке, и были доставлены в больницу.
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru