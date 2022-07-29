Жан-Пьер: Байден планирует переизбраться на второй срок
29 июля 202222:39
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден планирует переизбраться в 2024 году. Об этом она сообщила в пятницу на брифинге, передает РИА Новости.
Жан-Пьер не стала вдаваться в подробности, так как не имеет на руках данные опросов общественного мнения.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил глубочайший кризис.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru