Мэр Нью-Йорка заявил о глубочайшем кризисе экономики США

В США наступил глубочайший кризис. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сообщает газета New York Post.

«Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете», — отметил Адамс на мероприятии организованном некоммерческой организацией Project Hospitality.

Американский эксперт заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину

Как отмечает издание, его слова идут в разрез с недавним заявлением президента страны Джо Байдана, который считает, что в США все в порядке.

Ранее Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаНью-ЙоркСША
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