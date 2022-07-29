Мэр Нью-Йорка заявил о глубочайшем кризисе экономики США
В США наступил глубочайший кризис. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сообщает газета New York Post.
«Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете», — отметил Адамс на мероприятии организованном некоммерческой организацией Project Hospitality.
Как отмечает издание, его слова идут в разрез с недавним заявлением президента страны Джо Байдана, который считает, что в США все в порядке.
Ранее Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии.
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