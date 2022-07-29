В Белом доме заявили, что Байден не планирует звонить Путину
29 июля 202221:43
Президент США Джо Байден не намерен звонить российскому коллеге Владимиру Путину. Такое заявление сделали в Белом доме, передает ТАСС.
В администрации отметили, что такое решение принято на данном этапе развития событий.
Ранее 29 июля стало известно, что глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров провели переговоры впервые с начала военной операции на территории Украины. Блинкен назвал разговор откровенным по итогам беседы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Минобороны РФ: Украинское судно подорвалось на украинской мине
- В Белом доме заявили, что Байден не планирует звонить Путину
- Испания подтвердила первую смерть от оспы обезьян
- Завод Continental в Калуге заработает 1 августа
- Журналисты Альбац и Алешковский, писатель Быков попали в реестр СМИ-иноагентов
- Лавров прокомментировал разговор с Блинкеном
- Первый матч в РПЛ с Fan ID собрал мизерную аудиторию
- Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии
- Зампостпреда России при ООН пообещал уничтожать военные грузы в порту Одессы
- СМИ: Испания может установить лимит на отопление и кондиционирование общественных мест
29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru