В Белом доме заявили, что Байден не планирует звонить Путину

Президент США Джо Байден не намерен звонить российскому коллеге Владимиру Путину. Такое заявление сделали в Белом доме, передает ТАСС.

Минюст включил в список иноагентов Лазареву и Яшина

В администрации отметили, что такое решение принято на данном этапе развития событий.

Ранее 29 июля стало известно, что глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров провели переговоры впервые с начала военной операции на территории Украины. Блинкен назвал разговор откровенным по итогам беседы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры