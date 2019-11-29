Украинская армия избавилась от прапорщиков и мичманов
Закон, реформирующий воинские звания в армии Украины по образцу стран НАТО, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Проект опубликован на сайте Верховной рады.
Согласно документу, в украинской армии отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них вводятся звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Помимо этого упраздняется название воинской части «полк». Его решено заменить на «бригаду».
Добавим, в Минобороны Украины поясняют, что такая система в армии должна способствовать повышению роли сержантского и старшинского состава в обучении подчинённых. Кроме того, она создаст новые факторы для стимулирования прохождения службы по контракту, полагают в ведомстве.
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