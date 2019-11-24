Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией из-за Украины
В настоящее время не уместно принимать Украину в члены НАТО, особенно в связи с нежеланием стран Запада конфликтовать с Россией. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Представитель США озвучил высказывание в ходе международного форума по безопасности Halifax International Security Forum.
«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — заявил О'Брайен
Советник Трампа подчеркнул, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны». По его словам, идея НАТО в принципе заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией.
Ранее бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН оценил планы НАТО по захвату Калининграда.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пушков отметил взаимную усталость Трампа и Киева
- Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией из-за Украины
- Летчик-испытатель: Не бывает, чтобы пилот – бах! – и умер
- Адвокат Трампа предупредил о компромате на клан Байденов
- На Украине рассказали о «кошмарящей Европу» российской военной базе в Крыму