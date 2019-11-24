Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией из-за Украины

«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — заявил О'Брайен

Советник Трампа подчеркнул, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны». По его словам, идея НАТО в принципе заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией.

Ранее бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН оценил планы НАТО по захвату Калининграда.

