Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью U.S. News сообщил, что ряд лидеров государств Латинской Америки выступили против его участия в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

На Украине заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Киев не получит приглашение к членству

Зеленский заявил, что получил приглашение от премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако некоторые президенты стран Латинской Америки его заблокировали.

Президент Украины выразил сожаление, что не все страны региона поддерживают стремление Киева вернуть утраченные территории.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews заявил, что страна стала членом НАТО де-факто, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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