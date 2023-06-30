Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и Латинской Америки
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью U.S. News сообщил, что ряд лидеров государств Латинской Америки выступили против его участия в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).
На Украине заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Киев не получит приглашение к членству
Зеленский заявил, что получил приглашение от премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако некоторые президенты стран Латинской Америки его заблокировали.
Президент Украины выразил сожаление, что не все страны региона поддерживают стремление Киева вернуть утраченные территории.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews заявил, что страна стала членом НАТО де-факто, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Барселону» допустили до Лиги чемпионов
- Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и Латинской Америки
- Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа
- Генерал США Милли признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
- Лукашенко призвал не переживать из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Украинские власти передумали переименовывать Запорожье
- СМИ: Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке
- Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие
- МВД Франции: средний возраст французов, задержанных в ходе беспорядков – 17 лет
- Власти Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru