Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал смех после заявления о восстановлении территориальной целостности страны. Видеозапись опубликована на официальном сайте главы государства.
Украинский президент провел совместную пресс-конференцию с главой Латвии Эгилсом Левитсом.
Латвийский лидер заявил, что Киев сможет диктовать условия мирного соглашения. Это позволит Украине вернуть утраченные территории, добавил политик.
После этого Зеленский бросил на Левитса ироничный взгляд и рассмеялся. Однако очень быстро украинский лидер смог взять себя в руки.
ВСУ могут взбунтоваться против Зеленского, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, такое развитие событий возможно из-за тяжелого положения украинской армии на фронте, передает НСН.
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