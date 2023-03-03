Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал смех после заявления о восстановлении территориальной целостности страны. Видеозапись опубликована на официальном сайте главы государства.

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Украинский президент провел совместную пресс-конференцию с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

Латвийский лидер заявил, что Киев сможет диктовать условия мирного соглашения. Это позволит Украине вернуть утраченные территории, добавил политик.

После этого Зеленский бросил на Левитса ироничный взгляд и рассмеялся. Однако очень быстро украинский лидер смог взять себя в руки.

ВСУ могут взбунтоваться против Зеленского, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, такое развитие событий возможно из-за тяжелого положения украинской армии на фронте, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЛатвияУкраинаВладимир Зеленский
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