«Уходят от ответа». Почему Киев не хочет подписывать «формулу Штайнмайера»
Украинский политолог и экономист отметил в эфире НСН, что сама формула выгоднее Киеву, чем непризнанным республикам.
В Кремле предупредили о негативных последствиях в случае, если Киев откажется подписывать «формулу Штайнмайера». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отказ Украины затруднит переговорный процесс на будущей встрече «нормандской четвёрки».
«Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс», — сказал Песков.
Напомним, «формула Штайнмайера» представляет собой план урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, предусматривающий принятие закона об особом статусе Донбасса.
Единственное объяснение тому, что Киев оттягивает чёткий ответ по подписанию формулы, в том, что Украина не намерена урегулировать конфликт в Донбассе в ближайшее время, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, сама по себе «формула Штайнмайера» гораздо выгоднее Киеву, чем непризнанным республикам.
«Если послушать представителей нынешней киевской власти, то у них семь пятниц на неделе. То они против формулы, то Зеленский снова говорит, что будут её обсуждать. По-моему, она более удобна для Киева, чем для Донбасса. Это большой компромисс со стороны непризнанных республик, что они согласились идти на эту формулу. Почему она не нравится Киеву, сказать сложно. Можно оправдать только тем, что в принципе, что прежняя власть при Порошенко, что нынешняя при Зеленском не планирует выполнять минские соглашения вообще. Поэтому они и уходят от ответа», — заметил Дудчак.
Напомним, на прошлой встрече контактной группы в Минске 18 сентября сторонам не удалось сблизить позиции по «формуле Штайнмайера», делегация Киева не стала подписывать документ. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН тогда заявил, что Киев, судя по всему, пытается манипулировать договорённостями.
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