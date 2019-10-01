«Уходят от ответа». Почему Киев не хочет подписывать «формулу Штайнмайера»

В Кремле предупредили о негативных последствиях в случае, если Киев откажется подписывать «формулу Штайнмайера». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отказ Украины затруднит переговорный процесс на будущей встрече «нормандской четвёрки».

«Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс», — сказал Песков.

Напомним, «формула Штайнмайера» представляет собой план урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, предусматривающий принятие закона об особом статусе Донбасса.

Единственное объяснение тому, что Киев оттягивает чёткий ответ по подписанию формулы, в том, что Украина не намерена урегулировать конфликт в Донбассе в ближайшее время, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, сама по себе «формула Штайнмайера» гораздо выгоднее Киеву, чем непризнанным республикам.