ОБСЕ: Отвод сил в Донбассе планируется на 7 октября

1 октября 201920:59

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе планируется начать 7 октября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, дата определилась в ходе дискуссии контактной группы по вопросам безопасности.

«Уходят от ответа». Почему Киев не хочет подписывать «формулу Штайнмайера»

Сайдик также отметил, что члены контактной группы и представители Донбасса письменно подтвердили текст "формулы Штайнмайера" для его реализации в законодательстве Украины.

Контактнaя группa по Укрaине во вторник, 1 октября, подписaлa документ, именуемый формулой Штaйнмaйерa. Напомним, что «формулой Штайнмайера» называется пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.

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