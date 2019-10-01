ОБСЕ: Отвод сил в Донбассе планируется на 7 октября

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе планируется начать 7 октября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, дата определилась в ходе дискуссии контактной группы по вопросам безопасности.