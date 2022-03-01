Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины
1 марта 202217:00
Воздушное пространство над Украиной необходимо закрыть. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Украинский лидер также призвал немецкого коллегу ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Донбассе.
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1 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru