Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины

Воздушное пространство над Украиной необходимо закрыть. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Украинский лидер также призвал немецкого коллегу ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Донбассе.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Воздушное пространствоГерманияУкраинаВладимир Зеленский
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