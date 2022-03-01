Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины

За последние сутки число выявленных случаев COVID-19 в Москве снизилось Бытовой конфликт между мигрантами закончился стрельбой В реабилитационном центре в Красногорске прооперировали подростка из Донбасса Начался монтаж инженерных систем Национального космического центра Завершено строительство автобусного парка в Новой Москве Почти 40 миллионов пассажиров воспользовались МЦД этой зимой