По его словам, для Украины нет никаких новых сюрпризов в договоренностях с Россией. Украинский президент предрек несчастливый конец взаимоотношений с сопредельной страной и заявил, что предпочтет общаться с Москвой исключительно в свете прагматичных интересов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

