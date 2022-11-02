Зеленский заявил о желании строить прагматичные отношения с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении выстраивать с Россией прагматичные отношения. Видео с интервью президента Украины Чешскому телевидению опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

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По его словам, для Украины нет никаких новых сюрпризов в договоренностях с Россией. Украинский президент предрек несчастливый конец взаимоотношений с сопредельной страной и заявил, что предпочтет общаться с Москвой исключительно в свете прагматичных интересов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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