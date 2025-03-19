Зеленский заявил о создании коалиции по строительству на Украине укрытий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании с партнёрами из Европы коалиции по строительству в стране укрытий.
В ходе пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом он указал, что коалиция по гражданской обороне чрезвычайно важна для Киева.
По его словам, у Хельсинки есть очень полезный в Европе опыт по строительству укрытий, «особенно на границе с Россией и Белоруссией опыт».
«Я хочу поблагодарить Финляндию за готовность помочь... и готовность привлекать других в Европе к этой работе», - заключил украинский лидер.
Ранее правительство Норвегии объявило о выделении 62 млн долларов на закупку боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru