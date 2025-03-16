Западные страны пока не достигли согласия по размещению военных на Украине, сообщает Telegraph.

При этом на Западе существует общее понимание того, что после достижения мира «коалиция желающих» сосредоточится на укреплении Вооруженных сил Украины. Это будет сделано вместо развертывания в стране миротворческих сил.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

