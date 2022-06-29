Зеленский заявил о разрыве отношений с Сирией в случае признания страной ЛДНР
Украина полностью разорвет отношения с Сирией в случае признания страной самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.
29 июня стало известно, что власти Сирии приняли решение признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик. Сообщение было распространено министерством иностранных дел страны.
Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Россия и Сирия ведут политическую борьбу против одного врага - США.
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