«Российская сторона заинтересована в этих контактах», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля также отметил, что участие России в саммите «нормандской четверки» будет зависеть от конкретики предложений.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

