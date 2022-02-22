Песков: Россия остается открытой для дипломатических контактов

Россия остается открытой для дипломатических контактов, но дальше все будет зависеть от оппонентов, их реакция на признание Луганской и Донецкой народных республик предсказуема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Российская сторона заинтересована в этих контактах», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля также отметил, что участие России в саммите «нормандской четверки» будет зависеть от конкретики предложений.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассДмитрий ПесковРоссия
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