Зюганов назвал атаки дронов на Кремль «полномасштабной войной» против России

По его мнению, в ответ нужны решительные действия, в том числе направленные «на прекращение поставок боевой техники для Украины» странами Запада.

Он добавил, что «у нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают «красные линии».

«Промедление лишь на руку врагу. Провокации усиливаются по всем направлениям. Безнаказанность поощряет бандеровскую клику на диверсии и обстрелы мирных граждан», - заключил политик.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что атака беспилотников на Кремль является «самым настоящим casus belli – поводом к войне», передает «Радиоточка НСН».

