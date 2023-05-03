Зюганов назвал атаки дронов на Кремль «полномасштабной войной» против России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале заявил, что атаки беспилотников на Кремль лишь подтверждают, что против России ведётся полномасштабная война.
По его мнению, в ответ нужны решительные действия, в том числе направленные «на прекращение поставок боевой техники для Украины» странами Запада.
Он добавил, что «у нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают «красные линии».
«Промедление лишь на руку врагу. Провокации усиливаются по всем направлениям. Безнаказанность поощряет бандеровскую клику на диверсии и обстрелы мирных граждан», - заключил политик.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что атака беспилотников на Кремль является «самым настоящим casus belli – поводом к войне», передает «Радиоточка НСН».
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