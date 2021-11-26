Зеленский заявил о готовящемся на Украине госперевороте
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что ему доложили о готовящемся в стране 1 декабря государственном перевороте.
Украинский лидер рассказал, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова, которого, по его мнению, пытаются «втянуть в войну против меня и государства».
По словам Зеленского, если госпереворот действительно произойдёт, он не намерен покидать страну.
«Я бежать никуда не буду... Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой», — подчеркнул президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией «может быть каждый день», при этом «большое запугивание» идёт со стороны СМИ.
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